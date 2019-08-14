ВИДЕО: Контавейт сломала польскую юниорку на тайбрейке

18-летняя полька во втором сете была впереди со счетом 5:3, но Контавейт перехватила инициативу и сломила сопротивление победительницы прошлогоднего юниорского Уимблдона на тайбрейке - 7:2. Поединок продолжался почти 2 часа.

Выход в 1/8 финала гарантировал Контавейт 30 300 долларов призовых и 105 рейтинговых очков. Следующей соперницей нашей теннисистки будет австралийка Эшли Барти (WTA 2), которая в параллельном матче обыграла россиянку Марию Шарапову (WTA 97) - 6:4, 6:1.

Барти в этом году впервые выиграла турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции. Еще на прошлой неделе 23-летняя австралийка была первой ракеткой мира. В случае победы в Цинциннати она вернет себе это звание.