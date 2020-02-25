ВИДЕО: Контавейт проиграла первой ракетке Беларуси

Эстонская теннисистка показала хорошую игру, но в решающий момент матча Соболенко сыграла лучше. Поединок продолжался свыше двух часов. Счет личных встреч стал 2:0 в пользу уроженки Минска.

"Проиграла тяжелый матч сопернице очень хорошего уровня. Поединок был равный, но в последней партии, где разыгрывались решающие очки, Соболенко сыграла лучше", - подвела итог поединка Контавейт.

"Во время матча ветер ощутимо влиял на полет мяча, но погодные условия были одинаково сложные как для меня, так и для соперницы", - добавила Контавейт, которая в марте будет выступать на американской серии турниров.

Накануне в стартовом матче Контавейт победила в столице Катара латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (WTA 40) - 6:4, 7:6, тогда как Соболенко была свободна от игры.