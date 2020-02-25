ВИДЕО: Контавейт проиграла первой ракетке Беларуси

Во втором круге крупного теннисного турнира в Дохе Анетт Контавейт (WTA 22) в упорном поединке уступила первой ракетке Беларуси Арине Соболенко (WTA 13) - 5:7, 6:2, 5:7.
Эстонская теннисистка показала хорошую игру, но в решающий момент матча Соболенко сыграла лучше. Поединок продолжался свыше двух часов. Счет личных встреч стал 2:0 в пользу уроженки Минска.
"Проиграла тяжелый матч сопернице очень хорошего уровня. Поединок был равный, но в последней партии, где разыгрывались решающие очки, Соболенко сыграла лучше", - подвела итог поединка Контавейт.
"Во время матча ветер ощутимо влиял на полет мяча, но погодные условия были одинаково сложные как для меня, так и для соперницы", - добавила Контавейт, которая в марте будет выступать на американской серии турниров.
Накануне в стартовом матче Контавейт победила в столице Катара латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (WTA 40) - 6:4, 7:6, тогда как Соболенко была свободна от игры.
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину
6 веских причин отказаться от душевой кабины
«Желали смерти»: норвежец о реакции россиян
Возрождении легенды: «Волгу» возвращают на конвейер