ВИДЕО: Контавейт проиграла финал в Палермо 53-й ракетке мира

Контавейт считалась фаворитом финального поединка, но за полчаса до начала матча коэффициент на ее победу вдруг резко возрос. Француженка выиграла два стартовых гейма и спокойно довела партию до победы.

Во втором сете Контавейт была впереди на своей подаче - 5:3, но проиграла Ферро четыре гейма подряд, а с ними и весь матч.

"Соперница показала очень хороший теннис, - отметила на пресс-конференции после матча Контавейт. - Я не знаю, что делала не так. Играла очень хорошо, но соперница сыграла суперхорошо".

23-летняя француженка дважды играла в финалах турниров Женской теннисной ассоциации и оба раза побеждала. Контавейт из пяти финалов выиграла только один.

В новом мировом рейтинге, который будет обнародован в понедельник, Контавейт поднимется на 20-е место, а Ферро будет занимать 44-ю позицию.