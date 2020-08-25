25.08.2020, 02:35
ВИДЕО: Контавейт пробилась в третий круг крупного турнира в США
В Нью-Йорке проходит крупный теннисный турнир Western & Southern Open с призовым фондом 1,95 млн долларов. Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 20) обыграла швейцарку Джил Тайхманн (WTA 54) и пробилась в третий круг турнира - 6:3, 6:4.
Накануне в стартовом матче турнира Контавейт легко разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA 68) - 6:3, 6:1.
В 1/8 финала Контавейт сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой (WTA 48), которая победила свою соотечественницу Петру Квитову (WTA 12) - 2:6, 7:5, 6:2.
Выход в третий раунд турнира гарантировал Контавейт 22 000 долларов призовых и 105 рейтинговых очков.
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