ВИДЕО: Контавейт пробилась в полуфинал турнира в Палермо

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 22) пробилась в полуфинал турнира в Палермо. В четвертьфинале первая ракетка страны одолела молодую итальянку Элизабетту Кочаретто, занимающую 156-е место в мировом рейтинге - 6:1, 4:6, 6:1.
Если первый сет продолжался 26 минут, то вторая партия - вдвое дольше: атлетичная итальянка сразу вырвалась вперед (3:0) и удержала преимущество. В решающем сете сказался более высокий класс игры эстонской теннисистки. Поединок продолжался 1 час и 50 минут.
В полуфинале соперницей Контавейт будет хорватка Петра Мартич (WTA 15), которая в марафонском матче обыграла белоруску Александру Саснович (WTA 119) - 7:6, 7:6.
Призовые теннисисток во время коронавирусной паузы прилично усохли. Выход в полуфинал гарантировал Контавейт 6480 евро и 110 рейтинговых очков. Для сравнения: в прошлом году полуфиналистки в Палермо получили по 9274 евро.
Организаторы Открытого чемпионата США, который должен стартовать в конце августа, обещают игрокам повышенные призовые, но число топ-теннисистов, отказавшихся от выступления в Нью-Йорке, с каждым днем растет.
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Кто виновен в "ядерной Хиросиме" Бейрута? Жители не стали молчать
Кадры с места обнаружения женщины в чемодане под Москвой 18+