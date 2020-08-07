ВИДЕО: Контавейт пробилась в полуфинал турнира в Палермо

Если первый сет продолжался 26 минут, то вторая партия - вдвое дольше: атлетичная итальянка сразу вырвалась вперед (3:0) и удержала преимущество. В решающем сете сказался более высокий класс игры эстонской теннисистки. Поединок продолжался 1 час и 50 минут.

В полуфинале соперницей Контавейт будет хорватка Петра Мартич (WTA 15), которая в марафонском матче обыграла белоруску Александру Саснович (WTA 119) - 7:6, 7:6.

Призовые теннисисток во время коронавирусной паузы прилично усохли. Выход в полуфинал гарантировал Контавейт 6480 евро и 110 рейтинговых очков. Для сравнения: в прошлом году полуфиналистки в Палермо получили по 9274 евро.

Организаторы Открытого чемпионата США, который должен стартовать в конце августа, обещают игрокам повышенные призовые, но число топ-теннисистов, отказавшихся от выступления в Нью-Йорке, с каждым днем растет.