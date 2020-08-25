25.08.2020, 19:40
ВИДЕО: Контавейт пробилась в четвертьфинал турнира в США
В Нью-Йорке проходит крупный теннисный турнир Western & Southern Open с призовым фондом 1,95 млн долларов. Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 20) победила 22-летнюю представительницей Чехии Мари Боузкову (WTA 48) и пробилась в четвертьфинал - 6:3, 6:3.
Накануне Контавейт обыграла швейцарку Джил Тайхманн (WTA 54) - 6:3, 6:4. В стартовом матче турнира эстонская теннисистка легко разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA 68) - 6:3, 6:1.
В четвертьфинале соперницей Контавейт будет победительница матча Наоми Осака (Япония) - Даяна Ястремская (Украина).
Выход в 1/4 финала турнира гарантировал Контавейт 43 000 долларов призовых и 190 рейтинговых очков.
Турнир в Нью-Йорке - генеральная репетиция перед Открытым чемпионатом США, который начнется 31 августа. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки от участия в US Open отказались 6 теннисисток из ТОП-10 во главе с первой ракеткой мира Эшли Барти (Австралия) и румынкой Симоной Халеп (WTA 2).
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