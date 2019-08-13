ВИДЕО: Контавейт победила в США экс-первую ракетку мира

В первой партии дело дошло до тайбрейка. Контавейт уступала со счетом 3:5, но сумела переломить ход поединка 9:7! Кербер была явно расстроена таким развитием событий и не смогла оказать достойное сопротивление во втором сете. Поединок продолжался почти полтора часа.

Ключевой момент матча на тайбрейке

Счет в личном противостоянии соперниц стал 3:1 в пользу эстонской теннисистки.

"Я считаю, что провела очень хороший матч. Решающий момент поединка произошел на тайбрейке. При счете 3:5 пыталась сосредоточиться только на розыгрыше следующего очка - положение еще не было катастрофическим. Во втором сете чувствовала себя свободно и уверенно", - так прокомментировала свою победу Контавейт.

Загадочная Святек

Во втором круге Контавейт сыграет с 18-летней представительницей Польши Игой Святек (WTA 55), которая на старте турнира обыграла француженку Каролин Гарсия (WTA 25) - 7:6, 6:1. Ранее Контавейт с полькой не встречалась.

"Следующую соперницу я ни разу еще не видела в игре, но мой тренер смотрел поединок с ее участием. Конечно, он мне даст совет", - добавила Контавейт.

Турнир в Цинциннати собрал многих теннисисток, выступавших на предыдущей неделе в канадском Торонто. Отсутствует, правда, канадка Бьянка Андрееску, победившая в финале на отказе от продолжения матча американку Серену Уильямс.