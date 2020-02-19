ВИДЕО: Контавейт победила россиянку и пробилась в четвертьфинал

Во втором сете Контавейт уступала сопернице 3:5, но сумела отыграть у атлетичной россиянки два сетбола, выиграть четыре гейма подряд, а с ними и весь матч. Поединок продолжался 1 час и 40 минут.

Счет личных встреч между теннисистками стал 4:2 в пользу представительницы Эстонии.

В четвертьфинале Контавейт сыграет с хорваткой Петрой Мартич (WTA 15), которая победила чешку Барбору Стрыцову (WTA 35) - 6:3, 6:3.