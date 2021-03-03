ВИДЕО: Контавейт победила экс-первую ракетку мира Кербер

В столице Катара продолжается представительный по составу участниц теннисный турнир с призовым фондом 565 530 долларов. В 1/8 финала сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 24) уверенно победила экс-первую ракетку мира и трехкратную чемпионку турниров "Большого шлема" Ангелик Кербер (WTA 26) - 6:1, 6:4.
Поединок Контавейт с 33-летней немкой продолжался 60 минут. Счет личных встреч стал 4:1 в пользу первой ракетки Эстонии.
На старте турнира Контавейт без проблем разобралась с американкой Дженнифер Брэди (WTA 13), которая недавно играла в финале Открытого чемпионата Австралии - 6:1, 6:2.
Выход в четвертьфинал турнира в Дохе гарантировал Контавейт 15 500 долларов призовых и 100 рейтинговых очков.
Соперница эстонской теннисистки определится в поединке Петра Квитова (Чехия) - Анастасия Павлюченкова (Россия).
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