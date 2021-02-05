ВИДЕО: Контавейт одолела американку, Канепи без игры вышла в полуфинал
После вынужденной однодневной паузы в Мельбурне возобновились турниры Женской теннисной ассоциации, в которых принимают участие Анетт Контавейт (WTA 23) и Кайа Канепи (WTA 94) .
После вынужденной однодневной паузы в Мельбурне возобновились турниры Женской теннисной ассоциации, в которых принимают участие Анетт Контавейт (WTA 23) и Кайа Канепи (WTA 94) .
Контавейт во втором круге в непростом поединке сломила сопротивление 35-летней американки Бетани Маттек-Сандс (WTA 339) - 7:5 7:5. В конце первой партии матч был прерван из-за дождя. Матч продолжался 1 час и 55 минут.
Новое восхождение Азаренко
В четвертьфинале соперницей Контавейт будет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA 13), которая одолела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 28) - 6:4, 1:6, 11:9. Решающий сет игрался в формате тай-брейка.
Ранее Контавейт трижды встречалась с любимицей белорусского лидера Александра Лукашенко. Счет личных встреч 2:1 в пользу Азаренко.
В прошлом году 31-летняя Азаренко пробилась в финал Открытого чемпионата США, где в трех сетах уступила японке Наоми Осаке.
Канепи сыграет в полуфинале с первой ракеткой России
В параллельно проходящем турнире выигравшая три матча подряд Канепи без борьбы вышла в полуфинал, поскольку чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 27) не явилась на корт.
За вход в финал Канепи сразится с 26-летней россиянкой Екатериной Александровой (WTA 33), которая в четвертьфинале вынесла с корта вторую ракетку мира Симону Халеп (Румыния) - 6:2, 6:1.
Ранее Канепи с первой ракеткой России встречалась один раз. В 2018 году победу на травяном корте в трех сетах одержала Александрова.
Жеребьевка Открытого чемпионата Австралии
Тем временем в Мельбурне прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии. Первый в этом году турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.
Контавейт на старте турнира сыграет с 26-летней белоруской Александрой Соснович (WTA 90). Счет в их личном противостоянии 5:4 в пользу уроженки Минска.
Соперницей Канепи в первом круге будет латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA 54).
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