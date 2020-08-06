ВИДЕО: Контавейт одержала волевую победу и пробилась в четвертьфинал

Счет матча не совсем точно отражает события на корте. Многие геймы носили затяжной характер. Поединок продолжался почти два с половиной часа. Счет личных встреч стал 2:0 в пользу эстонской теннисистки.

"В начале поединка соперница играла агрессивнее. Мне пришлось добавлять по ходу встречи и это сработало", - так прокомментировала Контавейт ход поединка.

"По ходу матча периодически возникала боль в левой ноге, но сниматься с турнира я не собираюсь", - добавила эстонская теннисистка.

В четвертьфинале Контавейт сыграет со 156-й ракеткой мира Элизабеттой Кочаретто. 19-летняя итальянка накануне неожиданно победила хорватку Донну Векич (WTA 24) - 6:2, 6:4.