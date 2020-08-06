ВИДЕО: Контавейт одержала волевую победу и пробилась в четвертьфинал

Во втором круге теннисного турнира в Палермо первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 22) одержала непростую победу над 32-летней немкой Лаурой Зигемунд (WTA 65) - 3:6, 6:2, 6:2.
Счет матча не совсем точно отражает события на корте. Многие геймы носили затяжной характер. Поединок продолжался почти два с половиной часа. Счет личных встреч стал 2:0 в пользу эстонской теннисистки.
"В начале поединка соперница играла агрессивнее. Мне пришлось добавлять по ходу встречи и это сработало", - так прокомментировала Контавейт ход поединка.
"По ходу матча периодически возникала боль в левой ноге, но сниматься с турнира я не собираюсь", - добавила эстонская теннисистка.
В четвертьфинале Контавейт сыграет со 156-й ракеткой мира Элизабеттой Кочаретто. 19-летняя итальянка накануне неожиданно победила хорватку Донну Векич (WTA 24) - 6:2, 6:4.
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