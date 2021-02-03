ВИДЕО: Контавейт обыграла американку, Канепи победила россиянку

Эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 23)и Кайа Канепи (WTA 94) накануне Открытого чемпионата Австралии выступают на турнирах в Мельбурне.
Контавейт в стартовом поединке победила американку Кристину Макхейл (WTA 82) - 6:1, 6:3. Для первой ракетки Эстонии это был первый матч после двухнедельного карантина в Мельбурне. Поединок продолжался полтора часа.
Канепи участвует в другом турнире. Ветеран эстонского тенниса в 1/8 финала победила 23-летнюю россиянку Дарью Касаткину (WTA 71) - 7:5, 6:1.
В четвертьфинале соперницей Канепи будет 24-летняя чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 27).
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