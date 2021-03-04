ВИДЕО: Контавейт дала бой двукратной чемпионке Уимблдона, но...

В начале решающей партии Контавейт дала сопернице солидную фору, проиграв два гейма на своей подаче - 0:3. Получив комфортное преимущество, Квитова спокойно довела матч до победы.

"Соперница играла очень хорошо. Я тоже провела хороший матч, но так, конечно, тяжело проигрывать. Не считаю, что у меня были проблемы с подачей - просто Петра очень хорошо отбивала удары. Сложно сказать, что можно было сделать по-другому. В какие-то моменты она играла лучше", - так прокомментировала исход встречи Контавейт.

Поединок Квитова - Контавейт продолжался почти два часа. Счет личного противостояния стал 5:2 в пользу чешской теннисистки.

На следующей неделе Контавейт выступит на турнире в Дубае. Там же будет играть и вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи, которая начнет выступление с квалификации.