ВИДЕО: Контавейт дала бой двукратной чемпионке Уимблдона, но...

В четвертьфинале теннисного турнира в Дохе Анетт Контавейт (WTA 24) проиграла двукратной чемпионке Уимблдона Петре Квитовой (WTA 10) - 3:6, 6:3, 2:6.
В начале решающей партии Контавейт дала сопернице солидную фору, проиграв два гейма на своей подаче - 0:3. Получив комфортное преимущество, Квитова спокойно довела матч до победы.
"Соперница играла очень хорошо. Я тоже провела хороший матч, но так, конечно, тяжело проигрывать. Не считаю, что у меня были проблемы с подачей - просто Петра очень хорошо отбивала удары. Сложно сказать, что можно было сделать по-другому. В какие-то моменты она играла лучше", - так прокомментировала исход встречи Контавейт.
Поединок Квитова - Контавейт продолжался почти два часа. Счет личного противостояния стал 5:2 в пользу чешской теннисистки.
На следующей неделе Контавейт выступит на турнире в Дубае. Там же будет играть и вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи, которая начнет выступление с квалификации.
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