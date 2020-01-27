ВИДЕО | Исторический момент! Анетт Контавейт впервые вышла в 1/4 финала турнира Большого шлема

24-летняя эстонская теннисистка в третьем круге Australian Open обыграла Игу Швентек - 6:7, 7:5, 7:5.

Ранее лучшим "шлемовым" результатом нашей теннисистки был четвертый круг. В четвертьфинале Контавейт сыграет с Симоной Халеп.