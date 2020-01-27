27.01.2020, 09:13

ВИДЕО | Исторический момент! Анетт Контавейт впервые вышла в 1/4 финала турнира Большого шлема

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Anett Kontaveit
Anett KontaveitFoto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Анетт стала первой четвертьфиналисткой Australian Open из Эстонии!

24-летняя эстонская теннисистка в третьем круге Australian Open обыграла Игу Швентек - 6:7, 7:5, 7:5.

Ранее лучшим "шлемовым" результатом нашей теннисистки был четвертый круг. В четвертьфинале Контавейт сыграет с Симоной Халеп.

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