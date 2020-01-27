27.01.2020, 09:13
ВИДЕО | Исторический момент! Анетт Контавейт впервые вышла в 1/4 финала турнира Большого шлема(1)
Анетт стала первой четвертьфиналисткой Australian Open из Эстонии!
Анетт стала первой четвертьфиналисткой Australian Open из Эстонии!
24-летняя эстонская теннисистка в третьем круге Australian Open обыграла Игу Швентек - 6:7, 7:5, 7:5.
History.
Kontaveit is the first Estonian woman to ever reach the #AusOpen quarterfinals.#AO2020 pic.twitter.com/WKprwA9PEo— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020
Ранее лучшим "шлемовым" результатом нашей теннисистки был четвертый круг. В четвертьфинале Контавейт сыграет с Симоной Халеп.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Европу накроют холода: о чем предупреждают ученые
На борту упавшего в Иране Boeing 737 нашли записку
Дочь Пескова сделала откровенное заявление на всю Россию
Как скромный студент оказался самым страшным маньяком