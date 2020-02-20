ВИДЕО: Хорватская теннисистка остановила победное шествие Контавейт

В четвертьфинале крупного теннисного турнира в Дубае с призовым фондом 2,9 млн долларов первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 24) проиграла хорватке Петре Мартич (WTA 15) - 6:7, 1:6.
В первой партии Контавейт вела 6:5 и имела сетбол на подаче соперницы, но хорватка сумела выправить ситуацию в свою пользу. Второй сет прошел с большим преимуществом Мартич.
Несмотря на поражение, Контавейт удовлетворена своим выступлением в Эмиратах: "Выиграла два матча и показала хороший теннис. Нахожусь сейчас в хорошей форме. Конечно, хотела победить и Мартич, но соперница показала очень хорошую игру".
Сильнейшая эстонская теннисистка продолжит сезон в Катаре, где в предстоящее воскресенье начинается турнир с призовым фондом 3,2 млн долларов.
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