29.09.2020, 03:10

ВИДЕО: Что происходит, когда у теннисиста сдают нервы?


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ВИДЕО: Что происходит, когда у теннисиста сдают нервы?
Elliot BenchetritEPA

На кортах Парижа проходит Открытый чемпионат Франции по теннису. В поединке первого круга эмоциональным поведением отметился 21-летний Эллиот Беншетри (ATP 217).

В матче против американца Джона Изнера (ATP 23) молодой француз дал волю своим чувствам. Проиграв в третьем сете важное очко, которое предопределило исход встречи, Беншетри семью ударами расколошматил ракетку об корт, а затем доломал свой инструмент ногой.

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