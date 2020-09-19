19.09.2020, 14:00

ВИДЕО: Благородный поступок Азаренко на теннисном турнире в Риме


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ВИДЕО: Благородный поступок Азаренко на теннисном турнире в Риме
Victoria AzarenkoEPA

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла завершить поединок третьего круга на крупном турнире в Риме против белоруски Виктории Азаренко.

В концовке первого сета Касаткина неудачно упала. Азаренко тут же бросилась помогать сопернице: принесла лед в пакете, обтерла полотенцем, с помощью судьи довела до стула и помогла собрать Касаткиной вещи.

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