ВИДЕО: Анетт Контавейт в финале теннисного турнира в Палермо!
В полуфинале теннисного турнира в Палермо с призовым фондом 163 000 евро первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 22) победила хорватку Петру Мартич (WTA 15) - 6:2, 6:4.
В полуфинале теннисного турнира в Палермо с призовым фондом 163 000 евро первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 22) победила хорватку Петру Мартич (WTA 15) - 6:2, 6:4.
Счет личных встречи между теннисистками стал равный - 1:1. "Очень приятно попасть в финал и взять реванш у Петры. Я показала хороший теннис и с нетерпением ожидаю финала. Будет непросто, но я чувствую, что могу играть со всеми игроками", - сказала на пресс-конференции Контавейт.
Соперницей эстонской теннисистки в финальном поединке станет француженка Фиона Ферро (WTA 53), победившая в другом полуфинале итальянку Камилу Джорджи (WTA 89) - 2:6, 6:2, 7:5.
Победительница финального матча в Палермо получит 20 161 евро, проигравшая теннисистка - 11 290 евро. Для сравнения: прошлогодняя чемпионка турнира получила 34 677 евро.
Контавейт пятый раз в карьере сыграет в финале профессионального турнира Женской теннисной ассоциации. Единственную победу она одержала летом 2017 года на травяных кортах голландского Хертогенбоша.
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