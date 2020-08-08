ВИДЕО: Анетт Контавейт в финале теннисного турнира в Палермо!

Счет личных встречи между теннисистками стал равный - 1:1. "Очень приятно попасть в финал и взять реванш у Петры. Я показала хороший теннис и с нетерпением ожидаю финала. Будет непросто, но я чувствую, что могу играть со всеми игроками", - сказала на пресс-конференции Контавейт.

Соперницей эстонской теннисистки в финальном поединке станет француженка Фиона Ферро (WTA 53), победившая в другом полуфинале итальянку Камилу Джорджи (WTA 89) - 2:6, 6:2, 7:5.

Победительница финального матча в Палермо получит 20 161 евро, проигравшая теннисистка - 11 290 евро. Для сравнения: прошлогодняя чемпионка турнира получила 34 677 евро.

Контавейт пятый раз в карьере сыграет в финале профессионального турнира Женской теннисной ассоциации. Единственную победу она одержала летом 2017 года на травяных кортах голландского Хертогенбоша.