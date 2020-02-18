ВИДЕО: Анетт Контавейт уверенно начала крупный турнир в Эмиратах

Результат матча вполне закономерен, поскольку пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию Кырстя проводила четвертый матч за четыре дня. Счет личных встреч между теннисистками стал 2:0 в пользу Контавейт.

Впереди матч с россиянкой

Выход во второй круг турнира гарантировал Контавейт 26 840 долларов призовых и 55 рейтинговых очков.

Следующей соперницей Контавейт будет атлетичная россиянка Анастасия Павлюченкова (WTA 31), обыгравшая четвертую ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария) - 1:6, 6:1, 6:1.

В январе соперницы встречались между собой в Австралии. Контавейт проиграла тогда Павлюченковой в двух партиях. Состоится ли реванш?

В случае успеха во втором круге Контавейт сыграет в четвертьфинале с победителем встречи Петра Мартич (Хорватия) - Барбора Стрыцова (Чехия).

Фавориты терпят фиаско

Стартовавший турнир в Дубае преподнес несколько неожиданных результатов. В первом круге завершили выступление сильные украинки Элина Свитолина (WTA 6) и Даяна Ястремская (WTA 26).

Сошла с дистанции и победительница Открытого чемпионата Австралии София Кенин (WTA 7), проигравшая бурно прогрессирующей представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (WTA 19) - 7:6, 3:6, 3:6.