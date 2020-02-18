ВИДЕО: Анетт Контавейт уверенно начала крупный турнир в Эмиратах

В Дубае стартовал крупный теннисный турнир с призовым фондом 2,9 млн долларов. В первом круге сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 24) победила румынку Сорану Кырстя (WTA 70) - 6:1, 6:3.
Результат матча вполне закономерен, поскольку пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию Кырстя проводила четвертый матч за четыре дня. Счет личных встреч между теннисистками стал 2:0 в пользу Контавейт.
Впереди матч с россиянкой
Выход во второй круг турнира гарантировал Контавейт 26 840 долларов призовых и 55 рейтинговых очков.
Следующей соперницей Контавейт будет атлетичная россиянка Анастасия Павлюченкова (WTA 31), обыгравшая четвертую ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария) - 1:6, 6:1, 6:1.
В январе соперницы встречались между собой в Австралии. Контавейт проиграла тогда Павлюченковой в двух партиях. Состоится ли реванш?
В случае успеха во втором круге Контавейт сыграет в четвертьфинале с победителем встречи Петра Мартич (Хорватия) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Фавориты терпят фиаско
Стартовавший турнир в Дубае преподнес несколько неожиданных результатов. В первом круге завершили выступление сильные украинки Элина Свитолина (WTA 6) и Даяна Ястремская (WTA 26).
Сошла с дистанции и победительница Открытого чемпионата Австралии София Кенин (WTA 7), проигравшая бурно прогрессирующей представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (WTA 19) - 7:6, 3:6, 3:6.
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