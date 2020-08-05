ВИДЕО: Анетт Контавейт успешно стартовала в Палермо

В итальянском Палермо проходит первый после коронавирусной паузы профессиональный турнир Женской теннисной ассоциации. В стартовом поединке сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 22) победила 26-летнюю румынку Патрицию Тиг (WTA 85) - 6:3, 6:3.
Матч продолжался полтора часа. Счет личных встреч между теннисистками стал 2:1 в пользу Контавейт.
Следующей соперницей Контавейт будет 32-летняя представительница Германии Лаура Зигемунд (WTA 65), которая на старте турнира обыграла 29-летнюю румынку Ирину Бегу (WTA 81) - 6:3, 6:4.
На турнире в Палермо после первого круга вылетели три посеянные теннисистки - чешка Маркета Вондраушова (WTA 18), бельгийка Элизе Мертенс (WTA 23) и греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 20).
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