08.08.2020, 19:35
ВИДЕО: Анетт Контавейт сыграет в финале теннисного турнира в Палермо!
В полуфинале теннисного турнира в Палермо с призовым фондом 163 000 евро первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 22) победила хорватку Петру Мартич (WTA 15) - 6:2, 6:4.
Соперницей эстонской теннисистки в финальном поединке станет победительница матча между француженкой Фионой Ферро (WTA 53) и итальянкой Камилой Джорджи (WTA 89).
Контавейт пятый раз в карьере сыграет в финале профессионального турнира Женской теннисной ассоциации. Единственную победу она одержала летом 2017 года на травяных кортах голландского Хертогенбоша.
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