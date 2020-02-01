ВИДЕО: Американка с русскими корнями выиграла турнир "Большого шлема"

Впервые с 1979 года в финале Australian Open встречались теннисистки, не входящие в ТОП-10. Двукратная победительница турниров "Большого шлема" Мугуруса считалась фаворитом финального поединка, но в ее действиях было много брака. Она допустила 45 невынужденных ошибок, тогда как у ее соперницы их было 23.

"Моя мечта осуществилась - это невероятно эмоциональный момент. Я много работала ради этого. Последние две недели были лучшими в моей жизни", - сказала счастливая победительница. За победу Кенин получила в качестве призовых 2,8 млн долларов. В новом рейтинге она будет занимать 7-е место.

Кенин родилась в 1998 году в Москве, но через несколько месяцев после рождения дочери родители переехали на постоянное местожительство в США.

В финале мужского одиночного турнира серб Новак Джокович сразится с представителем Австрии Домиником Тимом.