27.08.2019, 03:50

ВИДЕО: 20:2! Агрессивная Серена вынесла с корта Шарапову


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Serena Williams vs Maria Sharapova
Serena Williams vs Maria SharapovaFoto: CLIVE BRUNSKILL, AFP

В Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США по теннису. В центральном поединке первого дня турнира Серена Уильямс (WTA 8) без проблем победила россиянку Марию Шарапову (WTA 87) - 6:1, 6:1. Счет личных встреч между теннисистками стал 20:2 в пользу американки.

Поединок на центральном корте продолжался 59 минут. Так быстро Шарапова никогда ранее Серене не проигрывала. Последнюю победу Мария одержала над Уильямс-младшей 15 лет назад.

Лучший поединок Серены за последние годы
Прежде экс-первые ракетки мира никогда не встречались между собой на старте турниров "Большого шлема". Их встреча в первом круге US Open была обусловлена низким рейтингом российской теннисистки.

Упорной борьбы в Нью-Йорке не получилось. 37-летняя Серена провела свой лучший матч после рождения дочери в 2017 году. Она мощно подавала, агрессивно играла на приеме и переигрывала Марию в перестрелке на задней линии.

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Превосходство 23-кратной победительницы турниров "Большого шлем" Серены подтверждает статистика поединка: подачи навылет 5-1, невынужденные ошибки 12-20, активно выигранные мячи 16-6.

Процент первой подачи у Шараповой был значительно выше, чем у соперницы (73-57), но извлечь выгоду из этого она не смогла.

Поединок в Нью-Йорке может стать последним в истории взаимоотношений Шараповой и Серены, поскольку обе теннисистки подумывают о завершении выступлений на корте.

Следующей соперницей Серены будет 17-летняя соотечественница Кати Макнолли (WTA 121), обыгравшая швейцарку Тимеа Бачински (WTA 89) - 6:4, 6:1.

Эстонские теннисистки Анетт Контавейт и Кайа Канепи поединки первого круга проведут в Нью-Йорке 27 августа.

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