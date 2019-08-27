ВИДЕО: 20:2! Агрессивная Серена вынесла с корта Шарапову

В Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США по теннису. В центральном поединке первого дня турнира Серена Уильямс (WTA 8) без проблем победила россиянку Марию Шарапову (WTA 87) - 6:1, 6:1. Счет личных встреч между теннисистками стал 20:2 в пользу американки.
Поединок на центральном корте продолжался 59 минут. Так быстро Шарапова никогда ранее Серене не проигрывала. Последнюю победу Мария одержала над Уильямс-младшей 15 лет назад.
Лучший поединок Серены за последние годы Прежде экс-первые ракетки мира никогда не встречались между собой на старте турниров "Большого шлема". Их встреча в первом круге US Open была обусловлена низким рейтингом российской теннисистки.
Упорной борьбы в Нью-Йорке не получилось. 37-летняя Серена провела свой лучший матч после рождения дочери в 2017 году. Она мощно подавала, агрессивно играла на приеме и переигрывала Марию в перестрелке на задней линии.
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