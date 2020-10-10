ВИДЕО: 19-летняя Швентек неожиданно выиграла "Ролан Гаррос"

Перед началом "Ролан Гаррос" никто не относил Швентек к фаворитам турнира. Однако уроженка Варшавы, как бульдозер, прошлась в Париже по соперницам. Швентек выиграла 7 матчей, не проиграв ни одной партии - она отдала соперницам лишь 28 геймов.

В первой партии финального поединка Швентек сразу вырвалась вперед - 3:0, но победительница Открытого чемпионата Австралии Кенин сумела догнать соперницу - 3:3. Концовка сета осталась за польской теннисисткой. Во второй партии Швентек полностью доминировала на корте. Она стала первым игроком в истории польского тенниса, который выиграл турнир "Большого шлема".

За победу в Париже Швентек заработала 1,6 млн евро призовых. В новом рейтинге, который будет обнародован на следующей неделе, она поднимется на 17-е место. Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт - она выбыла в Париже после первого матча - опустится на 22-е место.