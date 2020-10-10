ВИДЕО: 19-летняя Швентек неожиданно выиграла "Ролан Гаррос"

Победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису неожиданно стала польская теннисистка Ига Швентек (ВТА 53). В решающем матче она за 81 минуту победила американку российского происхождения Софию Кенин (ВТА 6) - 6:4, 6:1. Для 19-летней Швентек это первый титул в профессиональной карьере.
Перед началом "Ролан Гаррос" никто не относил Швентек к фаворитам турнира. Однако уроженка Варшавы, как бульдозер, прошлась в Париже по соперницам. Швентек выиграла 7 матчей, не проиграв ни одной партии - она отдала соперницам лишь 28 геймов.
В первой партии финального поединка Швентек сразу вырвалась вперед - 3:0, но победительница Открытого чемпионата Австралии Кенин сумела догнать соперницу - 3:3. Концовка сета осталась за польской теннисисткой. Во второй партии Швентек полностью доминировала на корте. Она стала первым игроком в истории польского тенниса, который выиграл турнир "Большого шлема".
За победу в Париже Швентек заработала 1,6 млн евро призовых. В новом рейтинге, который будет обнародован на следующей неделе, она поднимется на 17-е место. Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт - она выбыла в Париже после первого матча - опустится на 22-е место.
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