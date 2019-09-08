ВИДЕО: 19-летняя канадка победила в финале US Open Серену

Серена считалась фаворитом финального матча, но в первой партии она испытывала серьезные проблемы на первой подаче, упростив тем самым задачу сопернице.

Серена проиграла четвертый финал подряд

Во второй партии Андрееску вела 5:1 и имела матчбол. Серена отыграла его и к восторгу публики сумела восстановить равновесие - 5:5! Однако в решающий момент Бьянка справилась с волнением и одержала заслуженную победу. Она впервые выиграла турнир "Большого шлема".

37-летняя Серена последний финал "Большого шлема" выиграла в январе 2017 года в Австралии будучи на втором месяце беременности. После рождения дочери она четыре раза играла в финалах "Большого шлема" и все четыре проиграла, не взяв при этом ни одной партии. Удастся ли ей выиграть 24-й турнир "Большого шлема"? Или ее время уже прошло?

Канадская сказка

Андрееску впервые играла в основной сетке Открытого чемпионата США - год назад она не смогла пройти квалификацию. Бьянка родилась в 2000 году в семье румынских иммигрантов. Серена к этому времени уже выиграла свой первый титул на US Open.

Профессиональная карьера Андрееску началась в 2017 году, но она очень бурно прогрессировала. Год назад Бьянка находилась лишь в третьей сотне мирового рейтинга, а теперь она замыкает ТОП-5 лучших теннисисток мира.

За победу Андрееску получила чек на 3,85 млн долларов, гонорар Серены составил 1,9 млн.

В финале мужского US Open россиянин Даниил Медведев сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.