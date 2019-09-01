US Open: Федерер выбил Гоффена, Медведев играет с Кепфером ночью

6:2, 6:2, 6:0 - с таким счетом и с максимумом сэкономленных сил великий швейцарец вышел в 1/4 финала американского турнира Большого Шлема.
В полночь начнет свой матч с немцем Домиником Кепфером 5-я ракетка мира Даниил Медведев. Его возможный соперник в 1/4 определится под утро, когда в "матче дня" на главном корте сойдутся новак Джокович и Стэн Вавринка.
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