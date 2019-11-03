03.11.2019, 16:10
Украинка Свитолина проиграла в финале итогового теннисного чемпионата WTA
В финале прошлогодняя победительница турнира уступила представительнице Австралии Эшли Барти со счетом 4:6, 3:6.
В финале прошлогодняя победительница турнира уступила представительнице Австралии Эшли Барти со счетом 4:6, 3:6.
В нынешнем сезоне Барти стала победительницей турниров в Майами, Бирмингеме, а также чемпионкой ”Ролан Гаррос”.
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