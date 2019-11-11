У американской чемпионки Australian Open нашли допинг. Она временно отстранена

Уроженка Сан-Диего написала в инстаграме, что запрещенные вещества попали в ее организм с пищевыми добавками, которые ей прописал врач. Она не проверила состав препарата, потому что думала, что специалист знаком с бан-листом WADA.

38-летняя американка на этой занимает 35 место в парном рейтинге WTA. Она выиграла Australian Open-2017 в миксте вместе с Хуаном Себастьяном Кабалем из Колумбии.