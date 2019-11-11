У американской чемпионки Australian Open нашли допинг. Она временно отстранена
Абигайль Спирс, выступающая в парном разряде, сдала положительный допинг-тест во время US Open и временно отстранена от соревнований. В пробе Спирс обнаружены следы тестостерона, прастерона и метаболитов. Эти вещества относятся к анаболикам и запрещены WADA.
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