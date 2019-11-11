11.11.2019, 16:41

У американской чемпионки Australian Open нашли допинг. Она временно отстранена


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Кабаль и Спирс на Australian Open-2017
Кабаль и Спирс на Australian Open-2017Фото: Scanpix

Абигайль Спирс, выступающая в парном разряде, сдала положительный допинг-тест во время US Open и временно отстранена от соревнований. В пробе Спирс обнаружены следы тестостерона, прастерона и метаболитов. Эти вещества относятся к анаболикам и запрещены WADA.

Уроженка Сан-Диего написала в инстаграме, что запрещенные вещества попали в ее организм с пищевыми добавками, которые ей прописал врач. Она не проверила состав препарата, потому что думала, что специалист знаком с бан-листом WADA.

38-летняя американка на этой занимает 35 место в парном рейтинге WTA. Она выиграла Australian Open-2017 в миксте вместе с Хуаном Себастьяном Кабалем из Колумбии.

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