Тяжелое испытание для теннисисток: 2 матча в день в новом формате
5 февраля в Мельбурне возобновятся турниры Женской теннисной ассоциации, в которых принимают участие Анетт Контавейт и Кайа Канепи.
5 февраля в Мельбурне возобновятся турниры Женской теннисной ассоциации, в которых принимают участие Анетт Контавейт и Кайа Канепи.
Формат женских матчей будет изменен. При равном счете после двух партий будет сыгран тай-брейк до десяти очков. Чтобы войти в график, который возник из-за приостановки турниров, некоторые теннисистки проведут по два матча в день.
Во втором круге Контавейт сыграет с 35-летней американкой Бетани Маттек-Сандс (WTA 339). Начало матча в 03:30.
В параллельно проходящем турнире выигравшая три матча подряд Канепи ждет встречи в четвертьфинале с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (WTA 27). Поединок начнется ориентировочно в 08:30.
4 февраля в Мельбурне должна была пройти жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, но ее также на сутки перенесли. Старт первого в этом году турнира "Большого шлема" запланирован на 8 февраля.
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