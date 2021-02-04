Тяжелое испытание для теннисисток: 2 матча в день в новом формате

Формат женских матчей будет изменен. При равном счете после двух партий будет сыгран тай-брейк до десяти очков. Чтобы войти в график, который возник из-за приостановки турниров, некоторые теннисистки проведут по два матча в день.

Во втором круге Контавейт сыграет с 35-летней американкой Бетани Маттек-Сандс (WTA 339). Начало матча в 03:30.

В параллельно проходящем турнире выигравшая три матча подряд Канепи ждет встречи в четвертьфинале с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (WTA 27). Поединок начнется ориентировочно в 08:30.

4 февраля в Мельбурне должна была пройти жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, но ее также на сутки перенесли. Старт первого в этом году турнира "Большого шлема" запланирован на 8 февраля.