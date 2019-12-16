Топового теннисиста подозревают в договорных матчах. А виноваты во всем армяне

Сообщается, что существует "уникальная" система манипуляций со ставками в теннисе, которую контролирует армянская мафиозная сеть, распространившаяся по семи странам Европы. Расследование велось больше года в нескольких странах, включая Бельгию, Испанию, Францию и США. К расследованию подключилось ФБР.

Отмечается, что расследование близится к завершению, и его результаты будут объявлены через несколько месяцев.

Организация Tennis Integrity Unit, ответственная за расследование договорных матчей в теннисе, в 2019 году дисквалифицировала 20 игроков. В сентябре TIU отстранила россиянку Ирину Хромачеву на один месяц за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.