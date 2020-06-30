Топ-теннисистка живет с тренером - ради нее он бросил жену и детей

Из-за титулованной теннисистки 42-летний специалист разводится с женой Маркетой. Ванек прожил с ней 18 лет, подарив супруге двух сыновей. Маркета в прошлом сама играла в теннис на профессиональном уровне - она дочь известного хоккеиста сборной Чехословакии Иржи Кохты.

Ванек начал отходить от своей семьи в 2016 году, когда Петра подверглась нападению грабителя в своем собственном доме. После ножевого ранения в руку теннисистке потребовалась помощь. Несколько раз Ванек - он стал тренировать Петру незадолго до нападения - ночевал в пражской квартире теннисистки, утверждает чешский таблоид Blesk.

"Прошло время и они поняли, что стали ближе друг к другу. Сейчас Петра и Иржи живут вместе", – заявил изданию источник из окружения пары.

За свою профессиональную карьеру экс-вторая ракетка мира Квитова заработала на корте почти 32 млн долларов призовых.