Топ-теннисистка живет с тренером - ради нее он бросил жену и детей

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова (WTA 12) стала героиней новостей в чешских СМИ. 30-летняя теннисистка завязала романтические отношения со своим тренером Иржи Ванеком.
Из-за титулованной теннисистки 42-летний специалист разводится с женой Маркетой. Ванек прожил с ней 18 лет, подарив супруге двух сыновей. Маркета в прошлом сама играла в теннис на профессиональном уровне - она дочь известного хоккеиста сборной Чехословакии Иржи Кохты.
Ванек начал отходить от своей семьи в 2016 году, когда Петра подверглась нападению грабителя в своем собственном доме. После ножевого ранения в руку теннисистке потребовалась помощь. Несколько раз Ванек - он стал тренировать Петру незадолго до нападения - ночевал в пражской квартире теннисистки, утверждает чешский таблоид Blesk.
"Прошло время и они поняли, что стали ближе друг к другу. Сейчас Петра и Иржи живут вместе", – заявил изданию источник из окружения пары.
За свою профессиональную карьеру экс-вторая ракетка мира Квитова заработала на корте почти 32 млн долларов призовых.
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