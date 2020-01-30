Теннисный союз выкинул Канепи из состава сборной Эстонии

На календаре только конец января, а победитель конкурса дураков 2020 года в эстонском спорте, похоже, уже известен. Этот титул должен получить Теннисный союз во главе с президентом организации Энном Пантом и капитаном женской сборной Эстонии Мяртеном Тамла.
На следующей неделе в Таллинне пройдет зональный турнир Кубка Федерации. У сборной Эстонии была реальная возможность выйти в плей-офф Мировой лиги. Однако Теннисный союз легким движением руки выбросил этот вариант в мусорное ведро. Боссы эстонского тенниса исключили из состава сборной Эстонии Кайю Канепи, которая на следующей неделе будет занимать 96-е место в мировом рейтинге.
Возможно ли чудо?
Елена Малыгина, Катрийн Саар, Саара Орав и Валерия Горлач - хорошие теннисистки, но от Канепи, которая много лет демонстрирует теннис мирового уровня, их отделяет световой год. Малыгина занимает в мировом рейтинге 575-е место, Саар находится на 996-й позиции, Орав и Горлач в рейтинг лучших теннисисток мира не попадают.
Теоретически, возможно, что четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии Анетт Контавейт сумеет каким-то чудом вывести команду в плей-офф, но ее партнерши по команде должны при этом совершить нечто невероятное.
Конфликт из-за денег
Трудно понять, что происходит в головах людей, принявших решение об отстранении 34-летней Канепи. Неужели обида на теннисистку, возникшая несколько лет назад, так глубоко засела в их душах, что результат решили принести в жертву личным чувствам?
Последний раз Канепи играла за сборную Эстонии в 2015 году. После этого по различным причинам она оставалась за бортом команды. Частично из-за травм, а частично из-за разногласий по финансовому вопросу.
Руководителей эстонского тенниса оскорбил конфликт в 2018 году, когда Канепи запросила за участие в Кубке Федерации 100 000 евро.
Теннисный союз отказался ей платить такую сумму. Отказалась играть и Канепи, сославшись на проблемы со здоровьем. Эксперты отмечали тогда, что выплата денег теннисистам за участие в Кубке Федерации - повсеместно распространенная практика, однако Канепи запросила слишком большую сумму.
Пант vs Сыырумаа
Несколько лет назад Канепи оказывал финансовую поддержку глава Теннисного союза и крупный акционер "Таллинка" Энн Пант, но их совместное сотрудничество завершилось еще до вышеописанного конфликта. В кулуарах говорят, что Пант был за то, чтобы Канепи оставить за бортом команды и на этот раз. Тогда как ветеран эстонского тенниса еще утром сегодня тренировалась, надеясь на следующей неделе сыграть в Кубке Федерации.
Возможно Панту не понравилось, что Канепи, которая надеется пробиться на Олимпиаду-2020, поддерживает теперь президент ЭОК Урмас Сыырумаа - он возглавлял Теннисный союз до избрания Панта.
Непонятно и поведение капитана женской сборной Эстонии - так в теннисе называется главный тренер команды. Несколько раз журналисты спрашивали Мяртена Тамла о перспективах выступления Канепи в Кубке Федерации, но его ответы были очень обтекаемы.
Исключение Канепи из состава команды осложняет ей дорогу на Олимпийские игры и делает невозможным участие Эстонии в парном разряде олимпийского турнира. Какими бы не были причины отказа от услуг Канепи, это решение в любом случае разрушительно для эстонского тенниса.
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