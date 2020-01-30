Теннисный союз выкинул Канепи из состава сборной Эстонии

На следующей неделе в Таллинне пройдет зональный турнир Кубка Федерации. У сборной Эстонии была реальная возможность выйти в плей-офф Мировой лиги. Однако Теннисный союз легким движением руки выбросил этот вариант в мусорное ведро. Боссы эстонского тенниса исключили из состава сборной Эстонии Кайю Канепи, которая на следующей неделе будет занимать 96-е место в мировом рейтинге.

Возможно ли чудо?

Елена Малыгина, Катрийн Саар, Саара Орав и Валерия Горлач - хорошие теннисистки, но от Канепи, которая много лет демонстрирует теннис мирового уровня, их отделяет световой год. Малыгина занимает в мировом рейтинге 575-е место, Саар находится на 996-й позиции, Орав и Горлач в рейтинг лучших теннисисток мира не попадают.

Теоретически, возможно, что четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии Анетт Контавейт сумеет каким-то чудом вывести команду в плей-офф, но ее партнерши по команде должны при этом совершить нечто невероятное.

Конфликт из-за денег

Трудно понять, что происходит в головах людей, принявших решение об отстранении 34-летней Канепи. Неужели обида на теннисистку, возникшая несколько лет назад, так глубоко засела в их душах, что результат решили принести в жертву личным чувствам?

Последний раз Канепи играла за сборную Эстонии в 2015 году. После этого по различным причинам она оставалась за бортом команды. Частично из-за травм, а частично из-за разногласий по финансовому вопросу.

Руководителей эстонского тенниса оскорбил конфликт в 2018 году, когда Канепи запросила за участие в Кубке Федерации 100 000 евро.