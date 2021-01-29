Теннисный союз: "Потерю главного спонсора восполнить невозможно"

29 января крупный акционер строительного предприятия Merko Тоомас Аннус сообщил, что заканчивает поддержку спорта, поскольку в передаче ЭТВ "Pealtnägija" имя бизнесмена было связано с допинг-скандалом в эстонских лыжах.

Аннус и его предприятия в числе прочих спортивных организаций поддерживали Теннисный союз, теннисистов и организацию теннисных турниров в Эстонии.

"Ужасный день для эстонского спорта и тенниса, - сказал Хинт. - Спорт живет во многом за счет спонсорства. Теннисный союз благодарен Тоомасу Аннусу за многолетнюю поддержку, но мы понимаем причину его решения".

По словам Хинта, строительный концерн Merko был одним из главных спонсоров Теннисного союза:

"Найти замену очень тяжело. В таком объеме практически невозможно. Деньги, которые выделял Merko, были распределены между теннисистами, турнирами и разными проектами. Придется затянуть потуже ремешок и еще раз посмотреть, где все-таки можно найти замену".