Теннисная звезда отказалась платить тренеру. Теперь он разносит пиццу

"Я имею действующий контракт, подписанный на 35-40 недель вперед. Когда стало известно, что до июля не будет никаких турниров, я сам предложил Ван платить мне лишь половину зарплаты. Но она отказалась, поскольку сама сейчас не зарабатывает вообще ничего.

Ситуация тяжелая, ведь никакая финансовая помощь мне не полагается. Ещё тяжелее от неизвестности — никто не понимает, когда турниры будут возобновлены.

Не знаю, что буду делать, если сезон отменят. Я живу на Маврикии и никаких доходов, помимо тренерства, не имею. Буду работать в доставке пиццы, чтобы немного зарабатывать и не так сильно растрачивать свои сбережения. Да и в целом хочется чувствовать себя полезным", — цитирует Друэ "Чемпионат" со ссылкой L'Equipe.

28-летняя Ван Цян за свою карьеру заработала 4,6 млн долларов призовых. В январе на Открытом чемпионате Австралии китаянка победила в третьем круге легендарную американку Серену Уильямс.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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