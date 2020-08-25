СУПЕР! Контавейт пробилась в четвертьфинал турнира в США

Накануне Контавейт обыграла швейцарку Джил Тайхманн (WTA 54) - 6:3, 6:4. В стартовом матче турнира эстонская теннисистка легко разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA 68) - 6:3, 6:1.
В четвертьфинале соперницей Контавейт будет победительница матча Наоми Осака (Япония) - Даяна Ястремская (Украина).
Выход в 1/4 финала турнира гарантировал Контавейт 43 000 долларов призовых и 190 рейтинговых очков.
Турнир в Нью-Йорке - генеральная репетиция перед Открытым чемпионатом США, который начнется 31 августа. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки от участия в US Open отказались 6 теннисисток из ТОП-10 во главе с первой ракеткой мира Эшли Барти (Австралия) и румынкой Симоной Халеп (WTA 2).
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Погибшая девочка была знакома со своими 12-летними убийцами
Страны, с которыми Россия может открыть границы 1 сентября
Немецкие врачи поблагодарили омских коллег за Навального