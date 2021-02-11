СУПЕР! Канепи вынесла с корта чемпионку Australian Open. Контавейт тоже победила

Ветеран эстонского тенниса уверенно контролировала ход поединка, победив 22-летнюю американку российского происхождения за 65 минут. Счет личных встреч между теннисистками стал 2:0 в пользу Канепи.

Убийственная подача Канепи

Прошлогодняя победительница турнира Кенин не могла справиться с мощными подачами соперницы. Кайа совершила в матче 10 эйсов!

"Подавала сегодня очень хорошо - это мне сильно помогло. Старалась придерживаться агрессивного плана игры", - сказала в послематчевом интервью на корте Канепи.

Выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии гарантировал эстонской теннисистке 165 230 долларов призовых. В 1/16 финала соперницей Канепи будет 24-летняя хорватка Донна Векич (WTA 33).

Ранее соперницы встречались между собой один раз. В 2019 году Векич победила Канепи во втором круге Открытого чемпионата США - 7:5, 6:3. Состоится ли реванш?

Волевая победа Контавейт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 22) в марафонском матче сломила сопротивление британки Хезер Уотсон (WTA 60) - 6:7, 6:4, 6:2. Поединок продолжался 2 часа и 5 минут.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Контавейт сыграет с 28-летней американкой Шелби Роджерс (WTA 57)