Сумеет ли Контавейт сотворить историю? Букмекеры не верят в эстонку

25-летняя Контавейт впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Если она сумеет обыграть 28-летнюю румынку, то покажет абсолютно лучший результат в истории эстонского тенниса.

Солидный гонорар

В предыдущем круге Контавейт не без доли везения обыграла в марафонском матче молодую польку Игу Швентек (WTA 56) - 6:7, 7:5, 7:5. В концовке решающей партии соперница два раза подряд ошиблась на своей подаче - мяч после ее ударов улетал в аут.

Выход в четвертьфинал гарантировал Контавейт в качестве призовых 358 000 долларов. Если она сумеет обыграть румынку, то ее гонорар увеличится почти в два раза.

Статистика в пользу Халеп

Ранее Контавейт встречалась с Халеп дважды. Оба поединка в 2017 году выиграла румынская теннисистка.

Наивысшее достижение Халеп в Мельбурне - выход в финал Открытого чемпионата Австралии 2018 года, где она уступила датчанке Каролине Возняцки. За свою карьеру Халеп выиграла два турнира "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции в 2018 году и Уимблдон-2019. Она выиграла 19 профессиональных турниров.

Контавейт по оценке букмекеров в полуфинале с Халеп выглядит явным андердогом. Возможная победа румынки оценивается коэффициентом 1.35-1.40 (такой низкой котировки не было ни в одной четвертьфинальной паре), на выигрыш эстонской теннисистки коэффициент составляет 3.20-3.30.