24.01.2020, 19:40

Сумеет ли Контавейт победить ночью седьмую ракетку мира?


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Anett KontaveitFoto: NATASHA MORELLO, EPA

В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии лидер эстонского тенниса Анетт Контавейт (WTA 31) сыграет 25 января со швейцаркой Белиндой Бенчич (WTA 7). Поединок начнется в 03:30.

На предыдущем турнире "Большого шлема" Открытом чемпионате США соперницы должны были сыграть в 1/16 финала, но эстонская теннисистка по медицинским соображениям отказалась от выступления.

Наивысшим достижением Контавейт в Мельбурне является 1/8 финала - эта стадия лучшая для нее на "Больших шлемах". 22-летняя швейцарка осенью прошлого года играла в полуфинале Открытого чемпионата США.

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