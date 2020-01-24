24.01.2020, 19:40
Сумеет ли Контавейт победить ночью седьмую ракетку мира?
В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии лидер эстонского тенниса Анетт Контавейт (WTA 31) сыграет 25 января со швейцаркой Белиндой Бенчич (WTA 7). Поединок начнется в 03:30.
На предыдущем турнире "Большого шлема" Открытом чемпионате США соперницы должны были сыграть в 1/16 финала, но эстонская теннисистка по медицинским соображениям отказалась от выступления.
Наивысшим достижением Контавейт в Мельбурне является 1/8 финала - эта стадия лучшая для нее на "Больших шлемах". 22-летняя швейцарка осенью прошлого года играла в полуфинале Открытого чемпионата США.
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