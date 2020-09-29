29.09.2020, 19:20
Сумеет ли Канепи обыграть в Париже 20-ю ракетку мира?
На кортах Парижа продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Во втором круге Кайа Канепи (WTA 106) сыграет 30 сентября с бельгийкой Элиз Мертенс (WTA 20).
На кортах Парижа продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Во втором круге Кайа Канепи (WTA 106) сыграет 30 сентября с бельгийкой Элиз Мертенс (WTA 20).
На старте турнира Канепи одолела в трехсетовом поединке чешку Мари Бузкову (WTA 46) - 4:6, 6:4, 6:2. Мертенс, в свою очередь, разобралась с россиянкой Маргаритой Гаспарян (WTA 122) - 6:2, 6:3.
Ранее эстонская и бельгийская теннисистка встречались между собой один раз. Весной 2019 года Канепи победила в США Мертенс с удивительным счетом 6:0, 0:6, 7:5.
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