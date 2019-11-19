Соперник легенды эстонского тенниса найден мертвым в своей квартире

Егоров трижды становился чемпионом СССР в смешанном и мужском парном разрядах. В одиночном разряде его путь наверх прерывали лидеры советского тенниса Александр Метревели и Тоомас Лейус.

В 1967 году Егоров пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции - это был последний турнир, когда на него не допускались профессионалы.

По окончании спортивной карьеры Егоров много лет работал преподавателем в Военно-воздушной инженерной академии, дослужившись до подполковника.