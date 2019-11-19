19.11.2019, 16:35
Соперник легенды эстонского тенниса найден мертвым в своей квартире
Известный в прошлом советский теннисист Вячеслав Егоров скончался на 82-м году жизни в Москве. Точная дата смерти неизвестна - тело спортсмена обнаружила в квартире его дочь, сообщает "Чемпионат".
Егоров трижды становился чемпионом СССР в смешанном и мужском парном разрядах. В одиночном разряде его путь наверх прерывали лидеры советского тенниса Александр Метревели и Тоомас Лейус.
В 1967 году Егоров пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции - это был последний турнир, когда на него не допускались профессионалы.
По окончании спортивной карьеры Егоров много лет работал преподавателем в Военно-воздушной инженерной академии, дослужившись до подполковника.
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