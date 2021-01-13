13.01.2021, 11:45
Соболенко выиграла финал в Абу-Даби у Кудерметовой
Победительницей первого теннисного турнира в 2021 году стала Арина Соболенко (WTA 10). В финале 22-летняя белорусская теннисистка уверенно обыграла россиянку Веронику Кудерметову (WTA 46) - 6:2, 6:2.
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