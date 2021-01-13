13.01.2021, 11:45

Соболенко выиграла финал в Абу-Даби у Кудерметовой


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Соболенко выиграла финал в Абу-Даби у Кудерметовой
Aryna Sabalenka ZUMAPRESS.com

Победительницей первого теннисного турнира в 2021 году стала Арина Соболенко (WTA 10). В финале 22-летняя белорусская теннисистка уверенно обыграла россиянку Веронику Кудерметову (WTA 46) - 6:2, 6:2.

Поединок продолжался 65 минут. Счет личных встреч между теннисистками стал 2:0 в пользу Соболенко.

За победу Соболенко получила 68 570 долларов призовых и 470 рейтинговых очков. В новом мировом рейтинге она поднимется на 7-е место.

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