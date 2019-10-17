17.10.2019, 11:19

Смотрите прямо сейчас на Delfi TV! Кайа Канепи на Кубке Кремля играет с восьмой ракеткой мира


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Сегодня на московском таннисном турнире "Кубок Кремля" Кайа Канепи встречается с восьмой ракеткой мира голландской Кики Бертенс.

Во вторник утром Канепи без серьезный проблем выиграла у 98-го номера WTA Тимеа Бабош. Так как в основную сетку выходят 32 теннисистки, то по существу матч с Бертенс является одной восьмой финала.

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