СМИ: Швейцарский тренер изнасиловал в Таллинне австрийскую спортсменку?

Осенью 2014 года в эстонской столице проходила Европейская конференция тренеров. В один из вечеров Аллегро встретил бывшую австрийскую теннисистку. Под воздействием алкоголя швейцарец стал вести себя агрессивно и вступил с женщиной в сексуальную связь. У австрийки были зафиксированы ушибы и ссадины. Пока неизвестно, был ли этот контакт по согласию сторон, сообщает Tennis World.

Адвокат Аллегро уверен, что его клиент сумеет отстоять свое честное имя в суде. Чтобы сохранить в тайне имя пострадавшей, судебное заседание 9 декабря пройдет в закрытом режиме.

В парном разряде Аллегро занимал 32-ю позицию в мировом рейтинге. В одиночном разряде в лучшие дни своей карьерьы он находился на 210-м месте.

Yves Allegro Tallinnas treenerite konverentsil. Foto: tenniseurope.org