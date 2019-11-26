26.11.2019, 17:15

СМИ: Экс-первая ракетка мира выходит замуж за миллионера


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Simona Halep
Simona HalepFoto: Andy Wong, AP

28-летняя теннисистка Симона Халеп (WTA 4) собирается замуж за 40-летнего румынского миллионера Тони Юруца. Свадьба, на которой ожидается около 1000 гостей, пройдет в сентябре 2020 года по окончании Открытого чсемпионата США, сообщают румынские СМИ.

Сама экс-первая ракетка мира пока опровергает слухи о предстоящей свадебном торжестве.

"Хочу подтвердить, что я не обручена и дата свадьбы не определена. Хотя я и ценю то, что моя жизнь стала достоянием общественности, слухи о моей личной жизни неверны, они меня расстраивают", - сообщила Халеп в социальных сетях.

За свой профессиональную карьеру Халеп выиграла два турнира "Большого шлема" и заработала на корте в качестве призовых свыше 33 млн долларов.

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