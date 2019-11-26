СМИ: Экс-первая ракетка мира выходит замуж за миллионера

Сама экс-первая ракетка мира пока опровергает слухи о предстоящей свадебном торжестве.

"Хочу подтвердить, что я не обручена и дата свадьбы не определена. Хотя я и ценю то, что моя жизнь стала достоянием общественности, слухи о моей личной жизни неверны, они меня расстраивают", - сообщила Халеп в социальных сетях.

За свой профессиональную карьеру Халеп выиграла два турнира "Большого шлема" и заработала на корте в качестве призовых свыше 33 млн долларов.