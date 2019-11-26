СМИ: Экс-первая ракетка мира выходит замуж за миллионера
28-летняя теннисистка Симона Халеп (WTA 4) собирается замуж за 40-летнего румынского миллионера Тони Юруца. Свадьба, на которой ожидается около 1000 гостей, пройдет в сентябре 2020 года по окончании Открытого чсемпионата США, сообщают румынские СМИ.
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