Скончался российский теннисист Александр Волков. Он дважды играл в финалах Кубка Дэвиса
В возрасте 52 лет в Калининграде скончался бывший российский теннисист Александр Волков.
В возрасте 52 лет в Калининграде скончался бывший российский теннисист Александр Волков.
Об этом написал в своем твиттере экс-первый номер мирового рейтинга и бывший партнер Волкова по сборной России Евгений Кафельников.
”В это невозможно поверить!!!!!!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса….. ! Покойся с миром, мой друг 🙏😢” — написал Кафельников.
За свою карьеру Волков трижды побеждал в турнирах ATP. В 1993 году он играл в полуфинале US Open и установил личный рейтинговый рекорд — 14-е место. 17 раз побеждал теннисистов первой мировой десятки. В составе сборной России дважды играл в финале Кубка Дэвиса (в 1994 и 1995 году). Завершил игровую карьеру в 1997 году.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят
Дерзкое нападение: что корейцы сделали с пограничниками России
Сколько стоит верхняя одежда президентов
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы