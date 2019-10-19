Скончался российский теннисист Александр Волков. Он дважды играл в финалах Кубка Дэвиса

Об этом написал в своем твиттере экс-первый номер мирового рейтинга и бывший партнер Волкова по сборной России Евгений Кафельников.

”В это невозможно поверить!!!!!!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса….. ! Покойся с миром, мой друг 🙏😢” — написал Кафельников.

За свою карьеру Волков трижды побеждал в турнирах ATP. В 1993 году он играл в полуфинале US Open и установил личный рейтинговый рекорд — 14-е место. 17 раз побеждал теннисистов первой мировой десятки. В составе сборной России дважды играл в финале Кубка Дэвиса (в 1994 и 1995 году). Завершил игровую карьеру в 1997 году.