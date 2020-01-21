Шарапова проиграла в первом круге и упала на 200 мест в рейтинге

В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. Пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова (WTA 145) в стартовом поединке проиграла хорватке Донне Векич (WTA 20) - 3:6, 4:6.
Шарапова впервые за 10 лет проиграла стартовый поединок в Мельбурне. В виртуальном рейтинге она потеряла свыше 200 мест, опустившись в середину четвертой сотни. Похоже, что 32-летняя россиянка последний раз в своей карьере сыграла на Australian Open.
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 31) в первом круге сыграет с 24-летней австралийкой Астрой Шарма (WTA 111). Поединок начнется ориентировочно в 10:30.
Накануне другая эстонская теннисистка Кайа Канепи (WTA 101) в марафонском матче уступила чешке Барборе Крейчиковой (WTA 128) - 6:7, 6:2, 3:6.
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