Шарапова проиграла в первом круге и упала на 200 мест в рейтинге

Шарапова впервые за 10 лет проиграла стартовый поединок в Мельбурне. В виртуальном рейтинге она потеряла свыше 200 мест, опустившись в середину четвертой сотни. Похоже, что 32-летняя россиянка последний раз в своей карьере сыграла на Australian Open.

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 31) в первом круге сыграет с 24-летней австралийкой Астрой Шарма (WTA 111). Поединок начнется ориентировочно в 10:30.

Накануне другая эстонская теннисистка Кайа Канепи (WTA 101) в марафонском матче уступила чешке Барборе Крейчиковой (WTA 128) - 6:7, 6:2, 3:6.