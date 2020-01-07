07.01.2020, 19:52
Шарапова обидно проиграла первый матч в 2020 году
Российская теннисистка Мария Шарапова неудачно начала свой сезон.
Российская теннисистка Мария Шарапова неудачно начала свой сезон.
В 1-м круге турнира в Брисбене россиянка, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, уступила американке Дженнифер Брэйди в трех сетах: 6:3, 1:6, 6:7.
Первый сет складывался по сценарию, намеченному титулованной российской теннисисткой, однако во второй партии 24-летняя американка сумела собраться. Третий сет завершился тай-брейком, сильнее в котором оказалась Брэйди.
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