Шарапова обидно проиграла первый матч в 2020 году

В 1-м круге турнира в Брисбене россиянка, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, уступила американке Дженнифер Брэйди в трех сетах: 6:3, 1:6, 6:7.

Первый сет складывался по сценарию, намеченному титулованной российской теннисисткой, однако во второй партии 24-летняя американка сумела собраться. Третий сет завершился тай-брейком, сильнее в котором оказалась Брэйди.