Шарапова не собирается возвращаться в теннис после беременности
32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мыслями о своей возможной беременности.
32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мыслями о своей возможной беременности.
"Если я забеременею, то потрачу на это дело все свое время. У меня отличные отношения с мамой, которая была очень молода, рожая меня. Я бы тоже очень хотела иметь такие отношения с моим будущим ребёнком. Думаю, я не вернусь в теннис после родов», — цитирует Марию "Чемпионат" со ссылкой на Tennis World USA.
Ранее стало известно, что россиянка отказалась от участия на турнире в Люксембурге. Таким образом, Шарапова досрочно завершила сезон.
В настоящее время Мария является 138-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 15 матчей, в которых одержала 8 побед.
Лучшим результатом теннисистки в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.
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