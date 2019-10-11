Шарапова не собирается возвращаться в теннис после беременности

"Если я забеременею, то потрачу на это дело все свое время. У меня отличные отношения с мамой, которая была очень молода, рожая меня. Я бы тоже очень хотела иметь такие отношения с моим будущим ребёнком. Думаю, я не вернусь в теннис после родов», — цитирует Марию "Чемпионат" со ссылкой на Tennis World USA.

Ранее стало известно, что россиянка отказалась от участия на турнире в Люксембурге. Таким образом, Шарапова досрочно завершила сезон.

В настоящее время Мария является 138-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 15 матчей, в которых одержала 8 побед.

Лучшим результатом теннисистки в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.